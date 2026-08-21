‘जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता हम डटे रहेंगे’, राहुल गांधी ने पीएम और गृह मंत्री पर भी लगाए कई आरोप

Rahul Gandhi: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचब की FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग स्थित DCP कार्यालय पहुंचे। साहिल और उनकी मां के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों से FIR दर्ज करने और पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की मांग की। पुलिस से बातचीत के बाद राहुल गांधी DCP ऑफिस के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य न्याय है और वह हर हाल में न्याय लेकर रहेंगे।