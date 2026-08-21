21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता हम डटे रहेंगे’, राहुल गांधी ने पीएम और गृह मंत्री पर भी लगाए कई आरोप

Rahul Gandhi Protest: साहिल लोचब की FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी DCP ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 21, 2026

Rahul Gandhi latest news

थाने में धरने पर बैठे राहुल गांधी(फोटो-ANI)

Rahul Gandhi: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचब की FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग स्थित DCP कार्यालय पहुंचे। साहिल और उनकी मां के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों से FIR दर्ज करने और पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की मांग की। पुलिस से बातचीत के बाद राहुल गांधी DCP ऑफिस के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य न्याय है और वह हर हाल में न्याय लेकर रहेंगे।

'FIR दर्ज न होने देने का एक ही मतलब'

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि साहिल की FIR दर्ज नहीं होने देने का एक ही मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पैलेट गन चलाई जा सकती है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता।

उन्होंने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती, जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता - हम डटे रहेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी।

DCP और ज्वाइंट कमिश्नर से हुई लंबी बातचीत

पैलेट गन फायरिंग मामले में FIR दर्ज नहीं होने के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने डीसीपी कार्यालय में ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद और DCP सचिन शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच और FIR दर्ज करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत हुई। राहुल गांधी का कहना था कि मामला आपराधिक प्रकृति का होने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायत ले ली गई है और CJP के प्रदर्शन के दौरान दर्ज FIR की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद राहुल गांधी DCP कार्यालय के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए।

प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेता धरने में शामिल

राहुल गांधी के धरने की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत भी संसद मार्ग थाने पहुंचीं। ये नेता भी राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने के अंदर पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां भजन और देशभक्ति गीत गाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी अपने साथ चरखा भी लेकर पहुंचे।

Pellet Gun Controversy: DCP दफ्तर के बाहर राहुल-प्रियंका गांधी का धरना, FIR की मांग पर अड़े; जंतर-मंतर विवाद में आया बड़ा ट्विस्ट!

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi Jantar Mantar Protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 04:13 pm

Published on:

21 Aug 2026 04:13 pm

Hindi News / National News / ‘जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता हम डटे रहेंगे’, राहुल गांधी ने पीएम और गृह मंत्री पर भी लगाए कई आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Mirza Ghalib Street Fire: मिर्जा गालिब स्ट्रीट अग्निकांड के बाद सख्ती, 17 और होटलों को नोटिस; अब तक 26 पर कार्रवाई

mirza ghalib street fire 26 hotels notice kolkata
राष्ट्रीय

घर का पता सार्वजनिक करने का आरोप, CJP के सौरव दास ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका

Delhi High Court privacy case
राष्ट्रीय

'नीतीश कुमार ने राजनीति से फुर्सत ले ली है, अब RLM उनकी विरासत की दावेदार', उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा

Upendra Kushwaha
पटना

CJP के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले-‘बीजेपी देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है’

CJP news
राष्ट्रीय

JPSC Exam Cancellation: 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज

minister dilip jaiswal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.