Pellet Gun Controversy: जंतर-मंतर विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा कदम, थाने के बाहर धरने पर बैठे, FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े

Rahul Gandhi Jantar Mantar Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपपक्ष व कांग्रेस सांसद संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वह डीसीपी दफ्तर में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की जांच से जुड़ी जानकारी लेने पहुंचे। इस दौरान वह पैलेट गन से घायल हुए साहिल लोहबच को भी अपने साथ लेकर गए। राहुल यह जानना चाहते थे कि मामले में अभी तक जांच किस स्टेज पर पहुंची है और पुलिस ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।