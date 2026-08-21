Vijay vs Udhayanidhi Stalin: ‘पंच डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं…’ उदयनिधि का विजय पर हमला, बोले- फाइलें खोलिए, सबूत हैं तो कार्रवाई कीजिए

Udhayanidhi Stalin Vijay Corruption Files: तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को सत्ता और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पुराने डीएमके शासन से जुड़ी कथित भ्रष्टाचार फाइलें सामने लाने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सीधे जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास ठोस सबूत हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों? इसी सवाल के साथ विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई और सदन कुछ देर के लिए नारों से गूंज उठा।