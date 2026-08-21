केरल के पूर्व सीएम विजयन की बेटी वीणा की कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा, हवाला केस में बढ़ी वामदल की मुश्किलें

इस मामले में अब ईडी की जांच वीणा के पति व CPM विधायक पीए मोहम्मद तक भी पहुंचती दिख रही है। कोझिकोड और आसपास के इलाके में ईडी ने छापेमारी की। पीए मोहम्मद के 6 लोगों पर ईडी ने शिकंजा कसा। ईडी की कार्रवाई को लेकर सीपीएम की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। पार्टी का मानना है कि जांच धीरे-धीरे रियाज के करीबियों से होते हुए खुद रियाज तक और फिर शायद विजयन तक भी पहुंच सकती है।