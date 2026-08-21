Lalu Yadav Fodder Scam: फाइनल सुनवाई में CBI के पास नहीं थी पेपर बुक, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया 8 हफ्ते का समय

Lalu Yadav Fodder Scam: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चर्चित चारा घोटाले के मामलों में अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया झारखंड हाई कोर्ट में औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। हालांकि, अंतिम बहस के पहले ही दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट को बताया कि उनके पास इन मामलों से जुड़ी जरूरी 'पेपर बुक' नहीं हैं। जांच एजेंसी की इस बात पर हाई कोर्ट ने CBI समेत सभी संबंधित पक्षों को जरूरी कानूनी दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया।