‘हर धमकी का जवाब होगा विनाशकारी, हम जमीन से स्पेस तक तैयार’, ईरानी सेना प्रमुख की चेतावनी

ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही (फोटो- X@thenewregion)
Iran military chief Ali Abdollahi warning: पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देश के विरोधियों और दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के 'डिफेंस इंडस्ट्री डे' के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी गलत कदम या नई धमकी का दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो विनाशकारी और तबाही मचाने वाला होगा।
ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के अनुसार, मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए जमीन, समुद्र, हवा और एयर डिफेंस के साथ-साथ अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में भी पूरी तरह, स्मार्ट तरीके से और आधुनिक रूप से तैयार हैं। दुश्मनों की किसी भी गलत हरकत या नए खतरे का क्रांतिकारी, करारा और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा।
ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने हाल के वर्षों में रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों को सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर बनाने से कहीं ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ईरान के रक्षा मंत्रालय ने जो हासिल किया है, वह सिर्फ सैन्य उपकरणों के उत्पादन से कहीं ज्यादा है, यह एक रक्षा औद्योगिक क्रांति है। उन्होंने कहा कि यह तरक्की आज के और भविष्य के हाइब्रिड और मुश्किल युद्ध के हालात की मांगों को पूरा करने की जरूरत से हुई है।
अब्दुल्लाही ने कहा कि इस क्रांति में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, एक डिफेंस इकॉनमी, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और स्मार्ट प्रोडक्शन मॉडल शामिल हैं। इन सभी ने देश को कड़े इंटरनेशनल बैन के बावजूद आत्मनिर्भरता और मजबूत डिफेंस क्षमताएं हासिल करने में मदद की है।
इस मौके पर रक्षा उद्योग से जुड़े वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने रक्षा क्षेत्र के शहीदों, खासकर नासिरज़ादेह, मोहसेन फखरीज़ादेह और नामजू को उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इन विशेषज्ञों की कोशिशों की बदौलत ही देश कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उन्नत स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल रहा है।
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