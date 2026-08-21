‘हर धमकी का जवाब होगा विनाशकारी, हम जमीन से स्पेस तक तैयार’, ईरानी सेना प्रमुख की चेतावनी

ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने हाल के वर्षों में रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों को सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर बनाने से कहीं ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ईरान के रक्षा मंत्रालय ने जो हासिल किया है, वह सिर्फ सैन्य उपकरणों के उत्पादन से कहीं ज्यादा है, यह एक रक्षा औद्योगिक क्रांति है। उन्होंने कहा कि यह तरक्की आज के और भविष्य के हाइब्रिड और मुश्किल युद्ध के हालात की मांगों को पूरा करने की जरूरत से हुई है।