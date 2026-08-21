5 साल की हिंद रजब की मौत पर क्यों घिरा इजराइल? जानें क्या है पूरा मामला

29 जनवरी, 2024 को 5 साल की हिंद रजब और उसका परिवार इजराइल के निकाले जाने के आदेशों का पालन करने की कोशिश कर रहा था। वे गाजा शहर में अपने इलाके से एक काली कार में भाग रहे थे। हिंद रजब की मां विसाम हमदा एक दिन पहले ही पैदल इलाका छोड़कर चली गई थीं, जिससे वह अपनी बेटी से अलग हो गई थीं।

जब वे खतरनाक सड़कों से गुजर रहे थे, तो इजराइली सेना ने गाड़ी पर 300 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। इसमें उसके छह रिश्तेदार तुरंत मारे गए, जिनमें उसकी 15 साल की चचेरी बहन लयान भी शामिल थी। हमले में हिंद रजब की भी मौत हो गई थी।