ईरान जंग में अहम भूमिका निभाने वाला USS Abraham Lincoln लौट रहा अमेरिका, जानिए क्या है वजह

यूएसएस यूएसएस अब्राहम लिंकन ने 21 नवंबर 2025 को सैन डिएगो से अपनी यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में इसकी तैनाती प्रशांत क्षेत्र में थी। बाद में इसे मध्य पूर्व भेज दिया गया। फरवरी 2026 में ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इसकी भूमिका और बढ़ गई। जहाज ने अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक बड़े एयरबेस की तरह काम किया। यहां से बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों ने अभियान चलाए। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में इस विमानवाहक पोत की भूमिका काफी अहम रही।