Iran War: अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा चीन, ईरान से खरीदता रहेगा तेल, तनाव के बीच बड़ा बयान

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह सिर्फ तेल का मामला नहीं है। अगर चीन अमेरिका के दबाव में झुक गया तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि बीजिंग दबाव में आ जाता है। शी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते। उनके लिए यह खतरनाक मिसाल बन सकता है। इसलिए चीन अपनी स्टैंड पर अड़ा हुआ दिख रहा है।