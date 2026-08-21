21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Iran War: अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा चीन, ईरान से खरीदता रहेगा तेल, तनाव के बीच बड़ा बयान

Iran War Latest Update: अमेरिका के दबाव के बावजूद चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। बीजिंग ने साफ कहा- एकतरफा प्रतिबंध नहीं मानेंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 21, 2026

China rejects Donald Trump US election interference claims.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ । (Photo- IANS)

अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि चीन ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन बीजिंग का रुख साफ है। उसने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि चीन किसी भी एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंध को नहीं मानता।

चीन का साफ संदेश है कि दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ उनका अपना मामला है। यह बात साफ संकेत दे रही है कि चीन आसानी से अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाला है।

ईरानी तेल पर चीन की पकड़

चीन इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान के कुल तेल शिपमेंट का करीब 80 फीसदी चीन ही लेता है। यह तेल ज्यादातर छोटे रिफाइनरीज यानी टीपॉट रिफाइनरीज में जाता है। टैंकरों के नेटवर्क से इसकी असली उत्पत्ति छुपाई जाती है।

इस वजह से अमेरिका के लिए इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि, ईरानी तेल पर चीन बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। अगर वाशिंगटन ज्यादा जोर डाले तो तकनीकी रूप से चीन इसे बंद भी कर सकता है। लेकिन ऐसा करने की रणनीतिक कीमत बहुत भारी पड़ेगी।

शी जिनपिंग के लिए बड़ा जोखिम

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह सिर्फ तेल का मामला नहीं है। अगर चीन अमेरिका के दबाव में झुक गया तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि बीजिंग दबाव में आ जाता है। शी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते। उनके लिए यह खतरनाक मिसाल बन सकता है। इसलिए चीन अपनी स्टैंड पर अड़ा हुआ दिख रहा है।

सितंबर की मुलाकात पर असर?

शी जिनपिंग 24 सितंबर को वाशिंगटन जाने वाले हैं। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई तनाव हैं। अमेरिका चीनी टेक कंपनियों पर पाबंदियां लगा रहा है। एआई रेस में देशों को एक तरफ चुनने का दबाव भी बन रहा है।

इन सबके बावजूद फिलहाल यह नहीं लगता कि मुलाकात रद्द होगी। अमेरिका के लिए सबसे जरूरी है कि चीन से दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई जारी रहे। वहीं चीन चाहता है कि व्यापार युद्ध थमा रहे और टैरिफ कम रहें। दोनों पक्ष इन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं।

क्या हो सकता है आगे?

अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, चीन के लिए ईरानी तेल सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक भी है। बीजिंग बार-बार कह चुका है कि वह किसी के दबाव में अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सितंबर की मुलाकात में यह मुद्दा कितना जगह पाता है। फिलहाल चीन की तरफ से कोई नरम रुख नजर नहीं आ रहा।

Iran War: ‘अपने सहयोगियों से मदद की भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप’, ईरान बोला- पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा अमेरिका

ये भी पढ़ें
Trump Iran Talks

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

21 Aug 2026 02:54 pm

Published on:

21 Aug 2026 02:54 pm

Hindi News / World / Iran War: अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा चीन, ईरान से खरीदता रहेगा तेल, तनाव के बीच बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस की बड़ी कार्रवाई, यूक्रेन के लिए जासूसी और हमले की साजिश के आरोप में 9 गिरफ्तार

Russia arrests nine for planned attacks and espionage
विदेश

5 साल की हिंद रजब की मौत पर क्यों घिरा इजराइल? जानें क्या है पूरा मामला

Hind Rajab Investigation
विदेश

पाकिस्तान में सरकारी अफसरों की ऑनलाइन आजादी पर शिकंजा? नए नियमों में क्या बदला

pakistan tightens social media curbs on civil servants.
विदेश

इजरायल-गाजा सीजफायर की हर डील क्यों हो रही है फेल? जानिए असली वजह

Israel-Hamas War Update
विदेश

अलास्का में रडार साइट के पास प्लेन क्रैश, 2 पायलट समेत 8 लोगों की मौत

Twin engine Cessna crash, Security Aviation Alaska
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.