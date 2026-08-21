तेहरान-बगदाद ने खींची लकीर- विदेशी दखल नहीं चलेगा, ईरान-इराक मिलकर तय करेंगे अपना भविष्य

Iran Iraq relations: ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इराक की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि दुश्मनों ने ईरान और इराक को एक-दूसरे से दूर करने के लिए जितने भी प्रयास किए, उनका परिणाम दोनों देशों के बीच अधिक एकजुटता और प्रगाढ़ संबंधों के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक आपसी आर्थिक विकास के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं और विदेशी दखल को कम करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि भविष्य में भी "दुश्मनों" की ओर से ईरान और इराक को बांटने की कोशिशों का फायदा दोनों देशों को होगा। उन्होंने कहा कि तेहरान और बगदाद विदेशी ताकतों को अपना भविष्य तय नहीं करने देंगे।