रूस की बड़ी कार्रवाई, यूक्रेन के लिए जासूसी और हमले की साजिश के आरोप में 9 गिरफ्तार

Russian authorities arrested nine people: रूस ने यूक्रेन के लिए जासूसी और हमले की साजिश रचने के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, इनमें से आठ लोगों पर मॉस्को क्षेत्र में एक रणनीतिक रक्षा प्रतिष्ठान पर ड्रोन से हमला करने की योजना बनाने का आरोप है। वहीं, एक विदेशी नागरिक को सरकारी इमारतों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की रेकी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।