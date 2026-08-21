पाकिस्तान में भारतीय दूतावास पर तोड़फोड़, दिल्ली में जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने कहा- हिसाब बराबर हुआ

यह घटना यमन और सोमालिया के बीच उन इलाकों में हुई जहां समुद्री डाकुओं की गतिविधियां समय-समय पर बढ़ जाती हैं। भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय सतर्क है और आगे की जानकारी मिलते ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। परिवार वाले भी चिंतित हैं, लेकिन आधिकारिक बयान से राहत की बात सामने आई है कि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।