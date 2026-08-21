दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन से लगी चोट के मामला, राहुल गांधी के धरने के बाद FIR दर्ज करने को तैयार हुई पुलिस

बात नहीं बनी तो राहुल बाहर आकर धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गईं। राहुल ने मीडिया से कहा- साहिल न्याय चाहता है। FIR लिखवानी है। दिल्ली पुलिस कहती है हमने पैलेट गन नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई? अपराध तो हुआ है। हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक FIR नहीं लिखी जाती। उन्होंने साहिल के शरीर से निकाले गए पैलेट भी दिखाए।