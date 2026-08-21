सिलीगुड़ी में गरजे अमित शाह, बोले- बंगाल में अब भय की जगह भरोसा, नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया

अमित शाह ने सीमा पर फेंसिंग करने के मामले में पिछली सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2014 से ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग करने और सुरक्षा से जुड़े ढांचे के लिए 1,129 एकड़ जमीन मांग रही थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार व्यक्तिगत अनुरोध के बावजूद जमीन नहीं दी। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार के सत्ता में आने के सिर्फ 45 दिनों के भीतर, BSF और SSB को 1,129 एकड़ जमीन सौंप दी गई, जिसमें से 29 एकड़ को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा।