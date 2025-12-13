Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइंस पर एक्शन शुरू, मोनोपॉली की होगी जांच, एविएशन सेक्टर में है 65% हिस्सेदारी

Indigo Crisis: भारत के एविएशन सेक्टर में इन दिनों हलचल है। इंडिगो की उड़ाने रद्द होने के बाद सरकार अब कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपॉली की अब जांच होगी। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यह जांच करेगी कि क्या क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल, इंडिगो संकट कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इन नियम के मुताबिक कंपनी अपने रसूख के बूते ग्राहक से नाजायज कीमत नहीं वसूल सकती है और न ही ग्राहक को ब्लैकमेल कर सकती है।