कल 3 बजे तक पेश हों…DGCA ने इंडिगो के CEO को उच्च अधिकारियों के साथ पेश होने का दिया आदेश

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने बुधवार को दिल्ली में इंडिगो के CEO को समन भेजा है। यह कदम सरकार ने लगातार रद्द हो रही उड़ानों के बाद उठाया है। सरकार अब एयरलाइन के व्यापक परिचालन संबंधी गड़बड़ी के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया तेज करने जा रही है। DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे तक अलग-अलग विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ पेश होने का आदेश दिया है। इस दौरान एयरलाइन के आगे के अपडेट पर एयरलाइल को कई सवालों के जवाब देने होंगे।