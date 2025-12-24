चुनाव आयोग ने RTI के जवाब में कहा- ‘SIR पर हमने नहीं लिया फैसला’, RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज का बड़ा खुलासा

RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने खुलासा किया है कि चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने RTI के लिखित जवाब में कहा है कि निर्वाचन आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फैसला नहीं लिया है। अंजलि ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर चुनाव आयोग ने SIR करने का फैसला नहीं लिया तो फिर इसे किसने लिया? क्या केंद्रीय गृहमंत्रालय ने SIR करने का फैसला लिया।