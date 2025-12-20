इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम को बड़ा झटका, उनके ही इलाके से कट गए 37 परसेंट वोटरों के नाम, SIR पर मचा बवाल

मतदाता लिस्ट। (फाइल फोटो- पत्रिका)
पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल मच गया है। तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से 97 लाख से अधिक लोगों के नाम उड़ा दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में 1,03,812 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। रिवीजन के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पता चलता है कि गलत, डुप्लीकेट या पुरानी एंट्रीज को बड़े पैमाने पर हटाया गया है।
तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह एमके स्टालिन के लिए बड़ा झटका है। SIR वेरिफिकेशन से पहले, 27 अक्टूबर तक तमिलनाडु में रिकॉर्ड में 6,41,14,587 वोटर थे।
वेरिफिकेशन के बाद, यह संख्या अब 5,43,76,755 हो गई है। लिस्ट में 97,37,831 नामों की कमी देखी गई है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों, पलायन कर चुके वोटरों और दो-दो वोटर आईडी रखने वाले लोगों के नाम हटाए गए हैं।
ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार, राज्य में अब 2,77,06,332 महिलाएं, 2,66,63,233 पुरुष, 7,191 ट्रांसजेंडर वोटर और 4,19,355 दिव्यांग वोटर हैं। SIR के आंकड़ों से पता चलता है कि 26,94,672 एंट्रीज मौत के कारण, 66,44,881 पलायन के कारण हटाई गईं और 3,39,278 को डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया।
अधिकारियों का दावा है कि डिजिटल क्रॉस-चेकिंग और फील्ड वेरिफिकेशन सहित सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं ने इन नामों को हटाने में योगदान दिया है।
कोलाथुर को मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता रहा है। यहां पहले के वोटरों की संख्या में 35.71 प्रतिशत की कमी देखी गई। नई प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट में अब इस निर्वाचन क्षेत्र में 1,86,841 रजिस्टर्ड वोटर हैं।
इसके अलावा, AIADMK के महासचिव और विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी के एडप्पादी निर्वाचन क्षेत्र में 26,375 वोटरों को हटाया गया है, जिससे संशोधित कुल 2,67,374 वोटर रह गए हैं।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के चेपॉक-ट्रिप्लिकेन निर्वाचन क्षेत्र में 89,241 नाम हटाए गए, जिससे कुल संख्या 2,40,087 से घटकर 1,50,846 हो गई है। इस सीट से भी लगभग 37 प्रतिशत नाम काटे गए हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र में 42,119 नाम हटाए गए, जिसके परिणामस्वरूप ड्राफ्ट रोल में कुल 2,63,685 मतदाता रह गए।
