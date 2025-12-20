इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम को बड़ा झटका, उनके ही इलाके से कट गए 37 परसेंट वोटरों के नाम, SIR पर मचा बवाल

ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार, राज्य में अब 2,77,06,332 महिलाएं, 2,66,63,233 पुरुष, 7,191 ट्रांसजेंडर वोटर और 4,19,355 दिव्यांग वोटर हैं। SIR के आंकड़ों से पता चलता है कि 26,94,672 एंट्रीज मौत के कारण, 66,44,881 पलायन के कारण हटाई गईं और 3,39,278 को डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया।