Lagrange Point: जानिए कहां है L1, जहां ISRO ने Aditya स्पेसक्राफ्ट को भेजा

ISRO Aditya-L1 Mission: ISRO ने अपने पहले सूर्य मिशन Aditya-L1 को लॉन्च कर दिया है। सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह L1 क्या है और कहां है। ऐसे में हम आपको L1 से जुड़ी एक-एक जानकरी देंगे और बताएंगे की यहां तक आदित्य स्पेसक्राफ्ट कैसे पहुंचेगा।

What and Where is L1: चंद्रयान-3 की सफलता के बाद ISRO ने अपने पहले सौर मिशन Aditya L1 को आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 बजे लांच कर दिया। अब इसरो का आदित्य स्‍पेसक्राफ्ट L1 बिंदु तक की सफर तय करेगा। आदित्य L-1 मिशन से इसरो को काफी उम्मीदें हैं। इससे सूर्य की गतिविधियों पर व्यापक जानकारी हासिल की जा सकेगी। ऐसे में सवाल उठता है की L1 पॉइंट है क्‍या और इसरो ने इस पॉइंट को ही क्यों चुना?