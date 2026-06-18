पुणे में ढोंगी बाबा की शर्मनाक करतूत: पीड़ित महिला बोली-15 साल तक किया यौन शोषण, जबरन पिलाया पेशाब और दिए इलेक्ट्रिक शॉक

मामले का पता तब चला जब सिंहगढ़ रोड में रहने वाली 41 साल की महिला ने मंगलवार रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने वाघोली के उबालेनगर स्थित बंगले पर देर रात छापा मारा। पुलिस आयुक्त कुमार ने बताया कि राधामोहन मिश्रा मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और पिछले आठ से पुणे में रह रहा था। वह इसी बंगले से अपना आश्रम संचालित करता था। बंगले से स्वयंभू बाबा राधामोहन मिश्रा, उसके सहयोगी कंवल नयन और छह महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को अदालत ने 20 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।