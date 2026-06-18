TMC Rebellion: ‘मुझसे भी पाला बदलने के लिए संपर्क किया गया’, TMC विधायक के दावे से ममता बनर्जी की पार्टी में फिर बढ़ी हलचल

TMC leader Kunal Ghosh statement on the rebellion : पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी बगावत के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही है। सत्ता से बेदखल होने के एक महीने के अंदर ही, पार्टी को अपने अधिकतर विधायकों के विद्रोह, सांसदों के बीच विभाजन और इसकी संस्थापक ममता बनर्जी के अधिकार को लेकर बढ़ते संदेह का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा के कई कलाकार जो पार्टी में आए थे, वे अब इस पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बगावत पर पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, बागी विधायक अपनी मर्जी से दूसरे गुट में नहीं गए हैं, उन पर बहुत दबाव डाला गया था,इसलिए वे गए हैं। हकीकत तो यह है कि उनसे भी संपर्क किया गया था।