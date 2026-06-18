टेलीग्राम का कैसे हो रहा था गलत इस्तेमाल? NEET Re-Exam से पहले क्यों लगाया गया बैन? केंद्र ने कोर्ट में दी दलील

सरकार ने पहले सीधे बैन लगाने की बजाय कम से कम सख्ती वाला रास्ता चुना। 3 जून 2026 को टेलीग्राम के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में सरकार ने साफ कहा कि टेलीग्राम को ऐसे कंटेंट को खुद पहचानकर रोकना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था।