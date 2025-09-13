‘आदित्य ठाकरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे’, इंडिया-पाकिस्तान के मैच का जिक्र कर बीजेपी नेता नितेश राणे ने ऐसा क्यों कहा

शिवसेना नेता ने कहा था कि बीसीसीआई राष्ट्र-विरोधी होता जा रहा है। बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? क्या यह पैसों, टीवी राजस्व, विज्ञापन राजस्व के लालच में है या खिलाड़ियों की फीस के लिए है? जब पाकिस्तान सिर्फ इसलिए एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है क्योंकि यह भारत में था, तो बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता?