राष्ट्रीय

‘आदित्य ठाकरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे’, इंडिया-पाकिस्तान के मैच का जिक्र कर बीजेपी नेता नितेश राणे ने ऐसा क्यों कहा

Asia Cup: बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा- अगर वह बुर्का पहनकर उस आवाज़ में बात करें, तो कौन जानेगा कि वह आदित्य ठाकरे हैं। वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे।

भारत

Ashib Khan

Sep 13, 2025

नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज (Photo-X)

India vs Pakistan Match: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले बवाल मच गया है। शिवसेना (UBT) ने मैच के विरोध में रविवार को महाराष्ट्र में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी बीच बीजेपी नेता नितेश राणे ने मैच को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि रविवार को आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर मैच देखेंगे।

‘पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाएंगे नारे’

आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी नेता राणे ने कहा कि उनकी आवाज उनकी पहचान छिपाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा- अगर वह बुर्का पहनकर उस आवाज़ में बात करें, तो कौन जानेगा कि वह आदित्य ठाकरे हैं। वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा- संजय राउत मरीन ड्राइव पर ब्लैक में टिकट बेचते हुए पाए जाएंगे।

ठाकरे ने किया था मैच का विरोध

बता दें कि बीजेपी नेता नितेश राणे का यह बयान आदित्य ठाकरे द्वारा एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की आलोचलना के बाद दिया है। दरअसल, ठाकरे ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पूछा था कि क्या “खून और क्रिकेट एक साथ बह सकते हैं।”

राष्ट्र विरोधी होता जा रहा BCCI

शिवसेना नेता ने कहा था कि बीसीसीआई राष्ट्र-विरोधी होता जा रहा है। बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? क्या यह पैसों, टीवी राजस्व, विज्ञापन राजस्व के लालच में है या खिलाड़ियों की फीस के लिए है? जब पाकिस्तान सिर्फ इसलिए एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है क्योंकि यह भारत में था, तो बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता?

विपक्षी दलों ने किया मैच का बहिष्कार

बता दें कि एआईएमआईएम और शिवसेना (यूबीटी) सहित कई विपक्षी दलों ने भी मैच को लेकर भाजपा और बीसीसीआई की आलोचना की है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है। क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जबकि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं? 

