1901 के बाद 2025 अब तक का सबसे आठवां गर्म साल रहा, मौसम की वजह से हुई 2,760 मौतें

IMD Weather Report: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साल 2026 के पहले दिन 'भारत की जलवायु 2025' की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 देश का 1901 से अब तक का आठवां सबसे गर्म साल रहा। साल 2025 में पूरे भारत का वार्षिक औसत भूमि सतह तापमान 1991-2020 के दीर्घकालिक औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।