क्या बंगाल के बाद अब ग्रेटर हैदराबाद में भी बनेगी बाबरी मस्जिद ? आखिर क्या है खेल

Babri Masjid: बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) बनाने का ऐलान करने के बाद अब तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद (Greater Hyderabad) में भी ऐसा ही ऐलान किया गया है। इससे सियासत और गर्मा गई है। ध्यान रहे कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां राम मंदिर बनने के बाद मुसलमानों ने इस संबंध में किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया और कोर्ट का आदेश ही माना था। राजनीतिक प्रेक्षकों को अब इस तरह के शगूफे छेड़ना धार्मिक के बजाय राजनीतिक खेल अधिक लग रहा है। यह ऐलान एक मुस्लिम संगठन की ओर से किया गया है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे से जुड़ी ये घटनाएं अब राजनीतिक तूल पकड़ रही हैं। ऐसी घोषणाएं देश में सांप्रदायिक के साथ राजनीतिक तनाव (Political Tensions) का कारण बन सकती हैं।