हरियाणा में BJP के बाद अब Congress में भी बगावत, पार्टी छोड़ने वाले इस नेता ने किया कांग्रेस कैंडिडेट से दोगुना वोट लाने का दावा

राजेश जून पहले भी दिखा चुके विरोधी तेवर Congress’ first list of 32 names: कांग्रेस की 32 नामों की पहली सूची में भूपिंदर सिंह हुड्डा (Ex chief minister Bhupinder Singh Hooda), विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) , उदय भान (Udai Bhan) और राजिंदर सिंह जून (Rajinder Singh Joon) आदि का नाम आया है। गढ़ी सांपला-किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, जुलाना से नई पार्टी में शामिल विनेश फोगाट और होडल से राज्य इकाई प्रमुख उदय भान शामिल हैं। बहादुरगढ़ के मौजूदा विधायक राजिंदर सिंह जून को एक बार फिर से पार्टी इसी सीट से चुनाव मैदान में उतार रही है। इस सीट को लेकर पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि राजेश जून (Rajesh Joon) ने 2019 में भी राजिंदर सिंह जून को टिकट दिए जाने के बाद पार्टी के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया था। राजेश जून ने बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन जमा भी करवाया था और भूपिंदर सिंह हुड्डा के हस्तक्षेप के बाद ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था।

Congress के वरिष्ठ नेता राजेश जून ने दिया पार्टी से इस्तीफा वरिष्ठ नेता राजेश जून (Rajesh Joon) ने अपने समर्थकों से मुलाकात करने के बाद यह घोषणा कर दी है कि उन्होंने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जून ने कहा, “कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे धोखा दिया। मुझसे टिकट देने का वादा किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। मैं कांग्रेस उम्मीदवार को जितने वोट मिलेंगे, उससे दोगुने वोट पाकर विधायक बनूंगा।”