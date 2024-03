1,800 करोड़ रुपए के बाद कांग्रेस को Income Tax के दो और नोटिस

Submitted by:

Congress IT Notice: कांग्रेस के दिग्गज नेता और महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) का दावा है कि केवल एक ही नहीं बल्कि शनिवार रात कांग्रेस को दो और आयकर नोटिस मिला है।

Congress Two More IT Notice:लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से पहले लोकतंत्र की लड़ाई में कांग्रेस आयकर विभाग की कार्रवाई में उलझ गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते फ्रिज कर दिए गए हैं और आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 1823 करोड़ रुपए का नोटिस 29 मार्च को भेज दिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने प्रेसवार्ता में बताया कि केवल एक ही नहीं बल्कि शनिवार रात कांग्रेस को दो और आयकर नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस मिलने शनिवार की रात को दो और नोटिस आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं।