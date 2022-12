श्रद्धा के बाद अब अंकिता के आरोपी हत्यारों का होगा नार्को टेस्ट! जल्द दाखिल होगी चार्ज शीट

श्रद्धा के आरोपी हत्यारे आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसने हत्या से जुड़े कई राज खोले हैं। इसके बाद अब अंकिता के आरोपी हत्यारों का नार्कों टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस कोर्ट से परमिशन मागेगी।

After Shraddha, Ankita's accused killers will now have a narco test! charge sheet will be filed soon