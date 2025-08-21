हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, कहा- अब दिल्ली की हर विधानसभा में…

रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका पूरा जीवन दिल्ली के नाम है और यहां की जनता के लिए वे लड़ती रहेंगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा- मेरे कॉलेज के टाइम पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी। एक दिन बड़ा हादसा हो गया और मैं डर गई। उसके बाद मुझे दोबारा कार को हाथ लगाने से भी डर लगने लग गया। तब पापा ने कहा कि जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, डरकर रुकना नहीं है। आप रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकती।