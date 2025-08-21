हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, कहा- अब दिल्ली की हर विधानसभा में…

CM Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला हुआ था। हमले के एक दिन सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब जनसुनवाई मेरे घर पर नहीं, बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की है। इसमें एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने पिता को याद किया और किस्सा भी सुनाया।
रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका पूरा जीवन दिल्ली के नाम है और यहां की जनता के लिए वे लड़ती रहेंगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा- मेरे कॉलेज के टाइम पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी। एक दिन बड़ा हादसा हो गया और मैं डर गई। उसके बाद मुझे दोबारा कार को हाथ लगाने से भी डर लगने लग गया। तब पापा ने कहा कि जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, डरकर रुकना नहीं है। आप रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकती।
सीएम ने आगे लिखा- आज उनकी वही सीख फिर याद आ रही है। कल फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन मैं दिल्लीवासियों के हितों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। मैं इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।
सीएम ने कहा- वैसे भी, महिलाओं में तकलीफों से लड़ने की दोहरी ताक़त होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। मैं भी तैयार हूँ! अब जनसुनवाई केवल मेरे घर पर ही नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। आपकी मुख्यमंत्री, आपके द्वार। पोस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का भी जिक्र किया।
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी के रूप में हुई है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
वहीं जांच में पता चला कि हमलावर ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री आवास की रेकी की थी और उसके पास आपराधिक इतिहास है। दरअसल, हमले की वजह रेखा गुप्ता सरकार के आवारा कुत्तों से संबंधित फैसलों से नाराजगी थी, क्योंकि आरोपी की मां ने उसे पशु प्रेमी बताया।