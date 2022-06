Agneepath Scheme: अग्निवीरों पर सरकार मेहरबान, अब रक्षामंत्री का ऐलान, रिटायरमेंट के बाद सस्ती दरों पर मिलेगा कर्ज

केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए शुरू की जा रही अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच सरकार लगातार इस योजना को शुरू करने के लिए कई बड़े बदलाव कर रही है। पहले गृहमंत्रालय ने अहम घोषणा की तो अब रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।

अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में भले ही बवाल मचा हो, लेकिन सरकार इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटी है। यही नहीं योजना में जरूरी बदलाव भी लगातार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अग्निवीरों पर सरकार मेहरबान भी नजर आ रही है। पहले गृहमंत्रालय की ओर से अग्निवीरों के लिए अहम फैसले लिए गए। वहीं अब रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया है कि अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जाएगी। यानी सरकार अब उन विरोधी स्वरों को दबाने की कोशिश में जुटी है जिनमें चार साल के बाद अग्निवीरों को रिटायर करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

Agneepath Scheme Rajnath Singh Says Will Provide Loan For Agniveer At Cheat Rates