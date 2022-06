Agneepath Scheme: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट

केंद्र सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना को लेकर गृहमंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देशभर के कई राज्यों में बवाल जारी है। बिहार में बंद के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। अग्निपथ के विरोध में चल रहे बवाल के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार लगातार इस योजना को लागू करने के लिए इसमें सुधार करने में जुटी है। इस बच गृहमंत्रालय के फैसले ने इस योजना में बड़ी अपडेट की है। एमएचए की ओर से एक ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितने फीसदी रिजर्वेशन दिया जाएगा। गृहमंत्रालय का ये अहम फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब छात्रों के साथ राजनीतिक दल भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

