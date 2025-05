Al जेनरेटेड ‘बाल सांसदों’ का वीडियो वायरल, PM मोदी, राहुल, शशि थरूर और निर्मला सीतारमण को देख आप भी मुस्कुरा उठेंगे

बोलने के अंदाज को भी दिखाया इस AI जनरेटेड वीडियो में संसद में सांसदों के बोलने का भी अंदाज दिखाया गया है। जिस तरह से पीएम मोदी संसद में जिस अंदाज से बोलते है उसी अंदाज को इस वीडियो में दिखाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बाल अवतार को भी दिखाया गया है। वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं।

अमित शाह के हाथ में नजर आ रहा पेपर AI जनरेटेड वीडियो में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मासूम बाल अवतार है। इसके अलावा वीडियो में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में एक पेपर भी नजर आ रहा है। वहीं वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में एक पेपर है और वे गुस्से में बोलते हुए नजर आ रहे हैं।

इन नेताओं के भी है बाल अवतार AI जनरेटेड वीडियो में कंगना रनौत, अखिलेश यादव, इकरा हसन, शशि थरूर, निर्मला सीतारमण का बाल अवतार भी है। वीडियो में जगदीप धनखड़ सांसदों को समझाते हुए नजर आ रहे है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ में ट्रेन नजर आ रही है।

सांसदों के प्रदर्शन को भी दिखाया

इस वीडियो में संसद में सांसदों के प्रदर्शन को भी दिखाया गया है। सांसदों के हाथ में कुछ पोस्टर भी है, जिन पर लिखा है- Step Corporate Loot और India is not for sale। वहीं चंद्रशेखर आजाद के हाथ में भारत के संविधान नजर आ रहा है। वीडियो में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का भी बाल अवतार है। अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाल अवतार को भी दिखाया है।