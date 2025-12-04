AI कमजोर कर रहा बच्चों की रियल फैमिली बॉन्डिंग, मां-पिता से बढ़ रही दूरी

भारत में एआई स्क्रीन टाइम से 30% बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में गिरावट देखी गई, क्योंकि कॉग्निटिव ऑफलोडिंग से समस्या-समाधान क्षमता प्रभावित हो रही। इसके साथ ही बच्चों में डिप्रेशन रेट 15% बढ़ सकता है। ऐसा स्टैनफोर्ड ब्रेनस्टॉर्म लैब स्टडी में पाया गया है। हालांकि, पर्सनलाइज्ड लर्निंग से 20% बेहतर एकेडमिक रिजल्ट्स मिल रहे, जहां एआई इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार कंटेंट एडजस्ट करता है।