AI से पूछकर छोटे बच्चे दे रहे पल भर में जवाब, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग हो रही हाईजैक

एआईपीआरएम सर्वे (AIPRM Survey) से पता चला कि 68% शहरी शिक्षकों को एआई ट्रेनिंग नहीं मिली, फिर भी मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे महानगरों के 44% बच्चे जेनरेटिव एआई से होमवर्क हल कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 17% है, लेकिन वहां इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में जटिल सवाल शिक्षकों से कम पूछे जा रहे।