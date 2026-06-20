क्या AIADMK और TVK की बढ़ रही हैं नजदीकियां? आधव अर्जुना के बयान से मची खलबली

AIADMK Leaders Join TVK: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) लगातार ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को एआईएडीएमके की पूर्व मंत्री गोमाथी श्रीनिवासन, चार पूर्व विधायक, फिल्म निर्देशक आर. वी. उदयकुमार और अभिनेता मंसूर अली खान समेत कई हस्तियां टीवीके में शामिल हो गईं। एआईएडीएमके के जमीनी स्तर के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ली है।