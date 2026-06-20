क्या AIADMK और TVK की बढ़ रही हैं नजदीकियां? आधव अर्जुना के बयान से मची खलबली

आधव अर्जुन के साथ विजय थलापति (फाइल फोटो - आईएएनएस)
AIADMK Leaders Join TVK: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) लगातार ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को एआईएडीएमके की पूर्व मंत्री गोमाथी श्रीनिवासन, चार पूर्व विधायक, फिल्म निर्देशक आर. वी. उदयकुमार और अभिनेता मंसूर अली खान समेत कई हस्तियां टीवीके में शामिल हो गईं। एआईएडीएमके के जमीनी स्तर के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ली है।
नए सदस्यों का स्वागत करते हुए टीवीके मंत्री आधव अर्जुना ने दावा किया कि एआईएडीएमके के करीब 90 फीसदी कार्यकर्ता टीवीके पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके और टीवीके का उद्देश्य एक जैसा है और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए।
आधव अर्जुना ने कहा, "टीवीके और एआईएडीएमके का लक्ष्य एक ही है। आइए, हम साथ मिलकर काम करें। टीवीके ऐसा दल नहीं है जो शामिल होने के बदले पद देता हो। जो लोग धैर्य और ईमानदारी से काम करेंगे उन्हें सही समय पर पहचान मिलेगी।"
आधव अर्जुना ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके का डीएमके से जुड़ाव पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पसंद नहीं आया। उनके अनुसार, यह कदम पूर्व मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन (MGR) के आदर्शों के खिलाफ था।
उन्होंने कहा, "एआईएडीएमके के कार्यकर्ता निराश हैं। यही वजह है कि वे टीवीके पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं।"
टीवीके मंत्री ने कहा कि पार्टी का अगला फोकस स्थानीय निकाय चुनाव हैं और वह 99 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आधव अर्जुना ने कहा, "हमारा अगला लक्ष्य स्थानीय निकाय चुनाव हैं और हम 99 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
अपने बयान में आधव अर्जुना ने एआईएडीएमके और टीवीके कार्यकर्ताओं के एक साथ होने की ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "एआईएडीएमके और टीवीके के कार्यकर्ताओं की संयुक्त ताकत का तमिलनाडु में कोई मुकाबला नहीं है। इस एकता की बराबरी कोई शक्ति नहीं कर सकती है।"
इससे पहले एआईएडीएमके के चार विधायक इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो चुके हैं। हालांकि एआईएडीएमके नेताओं का कहना है कि तमिलनाडु में पार्टी की ताकत को कोई भी राजनीतिक शक्ति कमजोर या खत्म नहीं कर सकती है।
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