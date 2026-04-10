‘PAN..PAN’, पायलट का एयर ट्राफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल, AIR INDIA के विमान का हवा में इंजन बंद

पैन पैन कॉल एक अंतरराष्ट्रीय रेडियो संदेश है जो विमानन और समुद्री क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। यह फ्रेंच शब्द Pan से लिया गया है, जिसका अर्थ है खतरा या मुसीबत। यह एक ऐसा संदेश है, जो Mayday (Distress Call) से कम गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण होता है। जब कोई जहाज या विमान को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, जैसे तकनीकी खराबी, मेडिकल इमरजेंसी, ईंधन की कमी या नेविगेशन समस्या, लेकिन जान-माल को तत्काल खतरा न हो, तब पैन-पैन कॉल किया जाता है। यह कॉल तीन बार दोहराया जाता है: "PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN" उसके बाद समस्या की जानकारी, लोकेशन और सहायता की मांग दी जाती है।