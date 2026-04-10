10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘PAN..PAN’, पायलट का एयर ट्राफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल, AIR INDIA के विमान का हवा में इंजन बंद

विमान का एक इंजन हवा में खराब होने के बाद पायलट ने ट्राफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल किया। पायलट ने 'PAN..PAN' कहते हुए मुंबई ATC से इमरजेंसी संपर्क साधा।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Pushpankar Piyush

Apr 10, 2026

Air India flight

एयर इंडिया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की एयरबस A320 Neo फ्लाइट AI2812 की देर रात उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हुई। विमान का एक इंजन हवा में खराब होने के बाद पायलट ने ट्राफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल किया। पायलट ने 'PAN..PAN' कहते हुए मुंबई ATC से इमरजेंसी संपर्क साधा। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।

पायलट को सुनाई दी तेज आवाज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट को तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद विमान के एक इंजन से चिंगारी भी दिखाई पड़ी। फिर पायलट ने ATC से संपर्क साधते हुए 'PAN..PAN' का कॉल दिया। एयरपोर्ट अधिकारी ने कहा कि लैंडिंग के बाद संबंधित विमान को आगे की उड़ान भरने के लिए रोका गया। फिर विमान की जांच शुरू की गई। एयरपोर्ट अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को बाद में इसकी जगह दूसरी फ्लाइट से सुबह 4:45 बजे बेंगलुरु भेजा गया।

क्या होता है पैन पैन कॉल

पैन पैन कॉल एक अंतरराष्ट्रीय रेडियो संदेश है जो विमानन और समुद्री क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। यह फ्रेंच शब्द Pan से लिया गया है, जिसका अर्थ है खतरा या मुसीबत। यह एक ऐसा संदेश है, जो Mayday (Distress Call) से कम गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण होता है। जब कोई जहाज या विमान को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, जैसे तकनीकी खराबी, मेडिकल इमरजेंसी, ईंधन की कमी या नेविगेशन समस्या, लेकिन जान-माल को तत्काल खतरा न हो, तब पैन-पैन कॉल किया जाता है। यह कॉल तीन बार दोहराया जाता है: "PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN" उसके बाद समस्या की जानकारी, लोकेशन और सहायता की मांग दी जाती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Apr 2026 10:04 am

Published on:

10 Apr 2026 09:28 am

Hindi News / National News / ‘PAN..PAN’, पायलट का एयर ट्राफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल, AIR INDIA के विमान का हवा में इंजन बंद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की अग्रिम जमानत

Pawan Khera
राष्ट्रीय

किस पद पर कार्यरत थे वो IAS अधिकारी जो बीच मीटिंग में CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ गए, यूपी सरकार में इस पद पर कार्यरत

IAS Anurag Yadav And CEC Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

इन्फ्लुएंसर कमल कौर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड दुबई से गिरफ्तार

राष्ट्रीय

Assam Election 2026: असम में बदल जाएगी सरकार? जानें वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर क्या है संकेत

असम विधानसभा चुनाव,assam election voting, voting pattern,
राष्ट्रीय

Pre-Monsoon Rain: 8 राज्यों में आंधी-बारिश की संभावना, IMD ने 10, 11, 12, 13 और 14 अप्रैल को लेकर जारी किया Alert!

Delhi Weather Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.