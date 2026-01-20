Recall: अजित डोवाल पर IB की नजर- क्यों मीडिया में खूब छपी थी ऐसी खबर?

डोवाल उत्तराखंड के गढ़वाल के घिड़ी गांव में 1945 में पैदा हुए थे। उनके पिता सेना में अफसर थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमवती नंदन बहुगुणा रिश्ते में उनके मामा लगते थे। डोवाल ने राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की और आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री ली। 1968 में केरल काडर के आईपीएस अफसर के तौर पर उनका करीयर शुरू हुआ। वह कोट्टायम में ट्रेनी अफसर बने और कुछ ही दिन में थलस्सेरी में बतौर एएसपी तैनात हुए। उनके रहते वहां भीषण दंगा हुआ था, जिसे काबू करने में उनके रोल की काफी तारीफ हुई। यह बात 1971 की है। इसके अगले ही साल डोवाल खुफिया ब्यूरो (आईबी) में चले गए। फिर लंबे समय तक आईबी में ही रहे और 2005 में रिटायर होने से कुछ महीने पहले आईबी के निदेशक भी बने।