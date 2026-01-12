सरकारी काम में इंटरनेट-फोन नहीं चलाते NSA डोभाल, बताया कब यूज करते हैं मोबाइल

NSA अजित डोभाल (फाइल फोटो)
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश के लिए उनके कारनामे हैरतअंगेज हैं। डोभाल को अक्सर भारत का 'स्पाइमास्टर या जेम्स बॉन्ड' भी कहा जाता है।
अब उनसे जुड़ी एक और बड़ी बात सामने आई है। यह पता चला है कि वह सरकारी काम में मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डोभाल ने खुद इस बात का खुलासा किया है।
डोभाल दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' में पहुंचे थे। यहां उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अपने बारे में रोचक बातें बताईं।
जब कार्य्रकम में उनसे पूछा गया कि क्या वह रूटीन काम के लिए मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो एनएसए ने बेबाकी से इसका जवाब दिया।
उन्होंने कहा- मैं रोजमर्रा के काम में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता। मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता। मैं सिर्फ पारिवारिक मामलों या दूसरे देशों के लोगों से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करता हूं।
डोभाल ने आगे कहा- मैं अपना काम इसी तरह मैनेज करता हूं। कम्युनिकेशन के और भी कई तरीके हैं और कुछ अलग तरीके भी अपनाने पड़ते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता।
डोभाल 2014 से भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत को और मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि हमारा हमलों और गुलामी का एक दर्दनाक इतिहास रहा है।
उन्होंने कहा- हम एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता थे। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े। हमने किसी भी विदेशी पर हमला नहीं किया, यहां तक कि जब बाकी दुनिया कमजोर थी, तब भी हम अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझ पाए।
डोभाल ने कहा- इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस सबक को याद रखें, अगर युवा इसे भूल गए तो यह देश के लिए दुखद होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही समय पर सही और दूरदर्शी फैसले लेना जरूरी है।
एसएनए ने आगे कहा कि बदला एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी ताकत हो सकता है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है और इस देश को उस मुकाम पर ले जाना है जहां यह न सिर्फ सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर पहलू में फिर से महान बने।
इसके अलावा, डोभाल ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को एक जरूरी सलाह भी दी। उन्होंने कहा- पहला कदम उठाने से पहले अगले दो कदमों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग