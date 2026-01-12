12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सरकारी काम में इंटरनेट-फोन नहीं चलाते NSA डोभाल, बताया कब यूज करते हैं मोबाइल

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 'स्पाइमास्टर' कहा जाता है। उन्होंने खुलासा किया कि वह ऑफिस में मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 12, 2026

NSA अजित डोभाल (फाइल फोटो)

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश के लिए उनके कारनामे हैरतअंगेज हैं। डोभाल को अक्सर भारत का 'स्पाइमास्टर या जेम्स बॉन्ड' भी कहा जाता है।

अब उनसे जुड़ी एक और बड़ी बात सामने आई है। यह पता चला है कि वह सरकारी काम में मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डोभाल ने खुद इस बात का खुलासा किया है।

डोभाल दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' में पहुंचे थे। यहां उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अपने बारे में रोचक बातें बताईं।

डोभाल से क्या पूछा गया?

जब कार्य्रकम में उनसे पूछा गया कि क्या वह रूटीन काम के लिए मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो एनएसए ने बेबाकी से इसका जवाब दिया।

उन्होंने कहा- मैं रोजमर्रा के काम में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता। मैं फोन का भी इस्तेमाल नहीं करता। मैं सिर्फ पारिवारिक मामलों या दूसरे देशों के लोगों से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करता हूं।

डोभाल बोले- कम्युनिकेशन के और भी कई तरीके हैं

डोभाल ने आगे कहा- मैं अपना काम इसी तरह मैनेज करता हूं। कम्युनिकेशन के और भी कई तरीके हैं और कुछ अलग तरीके भी अपनाने पड़ते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता।

डोभाल 2014 से भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत को और मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि हमारा हमलों और गुलामी का एक दर्दनाक इतिहास रहा है।

उन्होंने कहा- हम एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता थे। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े। हमने किसी भी विदेशी पर हमला नहीं किया, यहां तक ​​कि जब बाकी दुनिया कमजोर थी, तब भी हम अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझ पाए।

इतिहास ने हमें सबक सिखाया है- डोभाल

डोभाल ने कहा- इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस सबक को याद रखें, अगर युवा इसे भूल गए तो यह देश के लिए दुखद होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही समय पर सही और दूरदर्शी फैसले लेना जरूरी है।

एसएनए ने आगे कहा कि बदला एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी ताकत हो सकता है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है और इस देश को उस मुकाम पर ले जाना है जहां यह न सिर्फ सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर पहलू में फिर से महान बने।

इसके अलावा, डोभाल ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को एक जरूरी सलाह भी दी। उन्होंने कहा- पहला कदम उठाने से पहले अगले दो कदमों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 10:48 am

Hindi News / National News / सरकारी काम में इंटरनेट-फोन नहीं चलाते NSA डोभाल, बताया कब यूज करते हैं मोबाइल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.