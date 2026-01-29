अजित पवार हादसे की जांच में नया मोड़! महाराष्ट्र CM के पत्र पर केंद्रीय मंत्री का एक्शन, अब सामने आएगा वो आखिरी पल

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजीत पवार की दुखद मौत ने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया है। बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे के पास उनके चार्टर्ड Learjet 45 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 66 वर्षीय नेता सहित कुल 6 लोगों की जान चली गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने जांच तेज कर दी है, जबकि ब्लैक बॉक्स बरामद होने से अब सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।