अजित पवार का एक मास्टरस्टॉक, ऐसे बचाया था चाचा शरद पवार का मंत्री पद

1991 का यह मास्टरस्ट्रोक आज अजित पवार की मौत के बाद फिर चर्चा में है। पवार परिवार की राजनीति में एकजुटता और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता हमेशा से रही है। शरद पवार और अजित पवार के बीच मतभेदों के बावजूद, ऐसे मौकों पर परिवार ने एक साथ खड़े होने का संदेश दिया। यह घटना बारामती की राजनीतिक विरासत का हिस्सा बन गई, जहां से पवार परिवार ने दशकों तक महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया।