30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘BJP का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा’, धमकी भरे बयान को लेकर हुमायूं कबीर पर एक्शन, 2 थानों में पेशी के लिए नोटिस

AJUP MLA Humayun Kabir: अजुप विधायक हुमायूं कबीर को भाजपा के खिलाफ भड़काऊ और धमकी भरे बयान देने के मामले में दो थानों में तलब किया गया है। पुलिस ने अजुप विधायक हुमायूं कबीर के नवादा स्थित आवास पर नोटिस तामील किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jun 30, 2026

AJUP MLA Humayun Kabir Summoned News

विवादित बयान देने वाले अजुप विधायक हुमायूं कबीर। (फोटो: ANI)

AJUP MLA Humayun Kabir Summoned : अजुप विधायक हुमायूं कबीर को भड़काऊ और धमकी भरे बयान देने के मामले में तलब किया गया है। पुलिस ने अजुप विधायक कबीर के नवादा स्थित आवास पर नोटिस तामील किया है। पुलिस मुर्शिदाबाद जिले के नवादा में उनके घर पहुंची और उनसे 3 जुलाई को शक्तिपुर पुलिस स्टेशन और 4 जुलाई को रेजीनगर पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। हुमायूं को रेजिनगर और शक्तिपुर पुलिस स्टेशनों ने तलब किया है। विधायक को नोटिस जारी करने से पहले, मुर्शिदाबाद जिला पुलिस ने अजुप की उन जनसभाओं में शामिल तीन स्थानीय आयोजकों को भी गिरफ्तार किया, जहां ये बयान दिए गए थे।

हुमायूं ने भड़काऊ भाषण दिया था रेजीनगर और शक्तिपुर में

गौरतलब है कि विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ ये समन रेजीनगर और शक्तिपुर में हुई जनसभाओं के दौरान उनके द्वारा दिए गए विवादित भाषणों को लेकर दर्ज एफआईआर से जुड़े हुए हैं। इन भाषणों में उन्होंने कथित तौर पर गैर-जिम्मेदाराना बातें कहीं और राजनीतिक विरोधियों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।

विधायक हुमायूं कबीर ने आखिर क्या बयान दिया था

विधायक हुमायूं कबीर ने 26 जून को रेजीनगर में एक जनसभा के दौरान बीजेपी नेतृत्व को धमकाते हुए कहा था, 'जिस दिन मैं हजारों मुसलमानों को इकट्ठा कर के सड़कों पर उतरूंगा, उस दिन मैं ऐसा जोरदार प्रहार करूंगा कि आपकी पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा।' इससे पहले, 6 जून को विधायक ने शक्तिपुर में एक पुलिस अधिकारी पर भी निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी।

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने हुमायूं को फटकार लगाई थी

कबीर को उनके भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बयानों के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने हाल ही में राज्य विधानसभा में उन्हें फटकार लगाई थी, जिसके बाद ये आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

टिप्पणी जिले में अशांति फैला रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए थी: कबीर

खबरों के अनुसार, जब नवादा में विधायक हुमायूं कबीर के घर पर समन भेजा जा रहा था, तब वे कोलकाता में थे। कबीर ने मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी केवल उन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए थी, जो जिले में अशांति फैला रहे थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

West Bengal

Updated on:

30 Jun 2026 03:35 pm

Published on:

30 Jun 2026 03:14 pm

Hindi News / National News / ‘BJP का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा’, धमकी भरे बयान को लेकर हुमायूं कबीर पर एक्शन, 2 थानों में पेशी के लिए नोटिस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेलंगाना में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी BJP, नितिन नबीन बोले- जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस सरकार

Nitin Nabin at Telangana BJP meeting.
राष्ट्रीय

सात फेरे नहीं लेने पर हिंदू विवाह अवैध, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बोले- सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं

Gujarat High Court Hindu Marriage
राष्ट्रीय

Snake Bite: रात में बिस्तर पर चढ़ गया जहरीला सांप, पिता-पुत्री समेत 3 को डसा, तीनों की गई जान

Snake bite
अंबिकापुर

जोधपुर रेप केस: आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत से साफ इनकार

Asaram Bail, Asaram Bapu, Asaram News, Jodhpur Rape Case, Supreme Court Asaram, Asaram Interim Bail, Asaram Medical Bail, POCSO Case, Rajasthan High Court,
राष्ट्रीय

दिल्ली से दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, डेपोर्टेशन के बाद फिर अवैध रूप से भारत घुसे

Foreigner Cell of Delhi Police Action
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.