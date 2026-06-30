‘BJP का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा’, धमकी भरे बयान को लेकर हुमायूं कबीर पर एक्शन, 2 थानों में पेशी के लिए नोटिस

AJUP MLA Humayun Kabir Summoned : अजुप विधायक हुमायूं कबीर को भड़काऊ और धमकी भरे बयान देने के मामले में तलब किया गया है। पुलिस ने अजुप विधायक कबीर के नवादा स्थित आवास पर नोटिस तामील किया है। पुलिस मुर्शिदाबाद जिले के नवादा में उनके घर पहुंची और उनसे 3 जुलाई को शक्तिपुर पुलिस स्टेशन और 4 जुलाई को रेजीनगर पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। हुमायूं को रेजिनगर और शक्तिपुर पुलिस स्टेशनों ने तलब किया है। विधायक को नोटिस जारी करने से पहले, मुर्शिदाबाद जिला पुलिस ने अजुप की उन जनसभाओं में शामिल तीन स्थानीय आयोजकों को भी गिरफ्तार किया, जहां ये बयान दिए गए थे।