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तेलंगाना में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी BJP, नितिन नबीन बोले- जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस सरकार

BJP attack on Congress: तेलंगाना में भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने चुनावी वादे पूरे नहीं करने और जनता से विश्वासघात का आरोप लगाया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jun 30, 2026

Nitin Nabin at Telangana BJP meeting.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo- IANS)

Nitin Nabin in Telangana BJP Executive Meeting: भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करेगी। मंगलवार को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने यह ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी असेंबली इलेक्शन से पहले लोगों से किए गए वादे पूरे करने में फेल रही है।

मेडचल-मलकाजगिरी जिले के रॉक कन्वेंशन सेंटर में हुई तेलंगाना BJP एग्जीक्यूटिव मीटिंग को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने पार्टी लीडर्स और वर्कर्स से राज्य सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने और लोगों के मुद्दों को तेलंगाना के हर गांव और कस्बे तक ले जाने की अपील की।

कांग्रेस के झूठे वादे जनता के सामने लाने की अपील

नितिन नबीन ने कहा कि BJP की पहली जिम्मेदारी तेलंगाना के लोगों के साथ खड़ा होना है। इसके अलावा किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और समाज के दूसरे तबकों को प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाना है। उन्होंने पार्टी लीडर्स से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस सरकार की विफलताओं और झूठे वादों को सामने लाने की अपील की।

भाजपा और कांग्रेस की तुलना करते हुए नितिन नबीन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोगों से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा किया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद भी अपने कई जरूरी चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के रिसोर्स तेलंगाना की भलाई और विकास के लिए इस्तेमाल होने के बजाय राजनीतिक फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

पार्टी के आगे के एक्शन का ऐलान करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि BJP ने कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ पूरे राज्य में लगातार आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार की नाकामियों को सामने लाने और लोगों की राय जुटाने के लिए पूरे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम करेगी।

'कांग्रेस, BRS और AIMIM कई पॉलिटिकल मुद्दों पर एक साथ'

नितिन नवीन ने पिछली BRS सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने उस पर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, BRS और AIMIM कई पॉलिटिकल मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं, जबकि पब्लिक में खुद को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं। इस तरह की पॉलिटिकल समझ ने गवर्नेंस को कमजोर किया है और तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

बता दें कि तेलंगाना BJP एग्जीक्यूटिव मीटिंग में राज्य भर से पार्टी के सीनियर लीडर्स, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिस-बेयरर्स और वर्कर्स शामिल हुए, जिन्होंने आने वाले चुनावी मुकाबलों से पहले पार्टी की ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रेटेजी और भविष्य के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स पर चर्चा की।

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Updated on:

30 Jun 2026 03:22 pm

Published on:

30 Jun 2026 03:20 pm

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