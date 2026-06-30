तेलंगाना में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी BJP, नितिन नबीन बोले- जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस सरकार

भाजपा और कांग्रेस की तुलना करते हुए नितिन नबीन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोगों से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा किया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद भी अपने कई जरूरी चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के रिसोर्स तेलंगाना की भलाई और विकास के लिए इस्तेमाल होने के बजाय राजनीतिक फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।