वाईएसआर कांग्रेस को बड़ा झटका! दिग्गज नेता अंबाती रामबाबू को 14 दिन की जेल

आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबाती रामबाबू को सोमवार को एक नए मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वे पहले से ही मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। गुंटूर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नवंबर 2025 में दर्ज एक मामले में उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। इस मामले में रामबाबू पर पुलिसकर्मियों को धमकाने और ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप है।