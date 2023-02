अदाणी विवाद के बीच मुकेश अंबानी ने PM मोदी की तारीफ की, कहा - 'दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता...'

अदाणी विवाद के बीच मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत "बहुत मजबूत विकास पथ" पर है। इसके साथ ही अंबानी ने बजट का भी जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के लिए कसीदे पढ़े।

Amid Adani row, Mukesh Ambani hails PM Modi for India's emergence as developed nation: ‘‘Nobody in the world can…’