1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या इस नेता को ‘गृह मंत्री’ से ‘मुख्यमंत्री’ बनाएगी कांग्रेस? फिर वर्तमान CM का क्या होगा? नए दावे से बढ़ा बवाल!

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्हें इस साल 'प्रमोशन' मिलने की उम्मीद है। यह बयान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद की खींचतान के बीच आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 01, 2026

sonia gandhi, rahul gandhi, mallikarjun kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी। (फोटो: IANS)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच, राज्य के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता जी परमेश्वर के दावे से पार्टी के भीतर बवाल बढ़ गया है।

उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्हें इस साल 'प्रमोशन' मिलने की उम्मीद है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धारमैया खेमे द्वारा नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में परमेश्वर को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया है।

मैं हमेशा से आशावादी हूं- कांग्रेस नेता

जब उनसे उनके राजनीतिक करियर में संभावित प्रमोशन के बारे में पूछा गया, तो परमेश्वर ने पत्रकारों से कहा कि अगर हाईकमान ऐसा फैसला करता है तो यह 2026 में हो सकता है। उन्होंने कहा- मैं इन सभी दिनों में आशावादी रहा हूं और यह कोई नई बात नहीं है।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि क्या आपके (मीडिया) जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? इंसान में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए; नहीं तो हम इंसान नहीं होंगे। मेरी भी दूसरों की तरह महत्वाकांक्षाएं हैं। जब मैं राजनीति में आया, तो मैं विधायक बनना चाहता था, फिर मंत्री। हर स्तर पर, मैं अगले स्तर पर जाना चाहता था। यह सब हाईकमान के विवेक पर निर्भर है।

क्या पार्टी में सब ठीक चल रहा? कांग्रेस नेता ने दिया जवाब

जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी के भीतर की स्थिति उनके लिए अनुकूल है, तो परमेश्वर ने कहा- आप (मीडिया) इस संबंध में अवलोकन कर रहे हैं। हर दिन आप कैमरे के लेंस से देखते और विश्लेषण करते हैं कि स्थिति अनुकूल है या नहीं।

इसके अलावा, कलबुर्गी जेल में कैदियों को कथित तौर पर विशेष सुविधाएं मिलने वाले एक वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा- मैंने जेल के नए महानिदेशक आलोक कुमार से जेल का दौरा करने के लिए कहा है। वह शुक्रवार को कलबुर्गी जेल जाएंगे। वह व्यक्तिगत रूप से बेलगावी और कलबुर्गी की जेलों का भी दौरा करेंगे।

वहीं, हाल ही में चोरी के मामलों में वृद्धि पर परमेश्वर ने कहा- हमने हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी है। संदेह है कि चोरी में शामिल संगठित गिरोह बाहर से राज्य में घुस गए होंगे। हम इस पर नजर रख रहे हैं और अगर ऐसे गिरोह पाए जाते हैं तो कार्रवाई करेंगे।

IPS अधिकारियों के प्रमोशन पर क्या बोले गृह मंत्री?

इसके अलावा, IPS अधिकारियों के प्रमोशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर IGPs और DIGs को प्रमोशन दिया गया है। हमने लगभग 30 IPS अधिकारियों को प्रमोट किया है और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वे अच्छी तरह से ट्रेंड अधिकारी हैं और हमें उम्मीद है कि वे राज्य को अच्छी सेवा देंगे।

क्या है सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का विवाद?

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्य विवाद मुख्यमंत्री पद को लेकर है। दोनों नेता इस पद के लिए दावेदार हैं और कांग्रेस हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

सिद्धारमैया ने कहा है कि वे अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि डीके शिवकुमार ने कहा है कि वे हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सिद्धारमैया ने ढाई साल का कार्यकाल पूरा किया और डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी तनाव की स्थिति है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Updated on:

01 Jan 2026 01:39 pm

Published on:

01 Jan 2026 01:36 pm

Hindi News / National News / क्या इस नेता को ‘गृह मंत्री’ से ‘मुख्यमंत्री’ बनाएगी कांग्रेस? फिर वर्तमान CM का क्या होगा? नए दावे से बढ़ा बवाल!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.