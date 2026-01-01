क्या इस नेता को ‘गृह मंत्री’ से ‘मुख्यमंत्री’ बनाएगी कांग्रेस? फिर वर्तमान CM का क्या होगा? नए दावे से बढ़ा बवाल!

गृह मंत्री ने आगे कहा कि क्या आपके (मीडिया) जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? इंसान में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए; नहीं तो हम इंसान नहीं होंगे। मेरी भी दूसरों की तरह महत्वाकांक्षाएं हैं। जब मैं राजनीति में आया, तो मैं विधायक बनना चाहता था, फिर मंत्री। हर स्तर पर, मैं अगले स्तर पर जाना चाहता था। यह सब हाईकमान के विवेक पर निर्भर है।