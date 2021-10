गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसजी को बताया आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल

नई दिल्ली। भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने आज 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बधाई देते हुए उनकी तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि एनएसजी आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल है और अपने मंत्र 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' पर पूरी तरह से खरा उतरता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत को एनएसजी पर गर्व है। इस बारे अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया।

Greetings to our brave NSG personnel on their 37th Raising Day.



NSG is a world-class trained force to tackle all facets of terrorism. This formidable force has left no stone unturned to live up to its motto ‘Sarvatra Sarvottam Suraksha’. India is proud of @nsgblackcats.