श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने किया धारा 370 हटाने का जिक्र? आखिर कैसे हुई थी जनसंघ के पहले अध्यक्ष की मौत

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले पूर्व विशेष दर्जे का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस प्रावधान ने उस क्षेत्र के लिए एक अलग संवैधानिक ढांचा तैयार कर दिया था। उन्होंने कहा, 'देश की आज़ादी के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। कश्मीर का अपना राज्य ध्वज, अपना अलग संविधान, अपना प्रधानमंत्री और अपना राष्ट्रपति था। यह अवधारणा भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी।'