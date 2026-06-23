23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने किया धारा 370 हटाने का जिक्र? आखिर कैसे हुई थी जनसंघ के पहले अध्यक्ष की मौत

Amit Shah Speech: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक देश, एक संविधान' के लिए बलिदान दिया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 23, 2026

Amit Shah on Syama Prasad Mookerjee Death Anniversary.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

Syama Prasad Mookerjee Death Anniversary: भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली में NAFED के नीलामी पोर्टल की शुरुआत के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया, जिनके योगदान ने भारत की एकता-अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज 23 जून मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत प्रेरणादायक दिन है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एकजुट रखने और 'एक देश, एक संविधान, एक नेता' के आदर्श को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।'

'संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत'

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जेल में बंद रहने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी और उन्हें चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिली थी। शाह ने भारत के विभाजन के दौरान मुखर्जी की भूमिका को याद करते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना रहे, जबकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए।

'मुखर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग'

अमित शाह ने कहा, 'आज़ादी से पहले, जब विभाजन हो रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल भारत में रहे और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला जाए। इसी वजह से आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है।'

अनुच्छेद 370 देश की एकता-अखंडता के लिए खतरनाक था

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले पूर्व विशेष दर्जे का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस प्रावधान ने उस क्षेत्र के लिए एक अलग संवैधानिक ढांचा तैयार कर दिया था। उन्होंने कहा, 'देश की आज़ादी के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। कश्मीर का अपना राज्य ध्वज, अपना अलग संविधान, अपना प्रधानमंत्री और अपना राष्ट्रपति था। यह अवधारणा भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी।'

केंद्रीय राज्यमंत्री पद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मंजूर

ये भी पढ़ें
Veteran BJP leader George Kurian resigned as a Union Minister.

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jun 2026 02:09 pm

Published on:

23 Jun 2026 02:07 pm

Hindi News / National News / श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने किया धारा 370 हटाने का जिक्र? आखिर कैसे हुई थी जनसंघ के पहले अध्यक्ष की मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘आदिवासियों को बाहर रखकर जो लागू हो रहा, वह UCC है ही नहीं’, राज्यों के यूसीसी ड्राफ्ट पर बरसे सैयद कासिम

Syed Qasim Rasool Ilyas
राष्ट्रीय

1993 बोबाजार धमाका मामले में नहीं रिहा होगा आरोपी राशिद खान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Supreme Court
राष्ट्रीय

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर का भारत दौरा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले- India-US Trade Deal से होगा फायदा

Union Minister Piyush Goyal
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी ही TMC का मुख्य चेहरा, अब उन्हें कौन हटाएगा? पार्टी में बगावत पर बोले सांसद सौगत रॉय

Saugata Roy on Mamata Banerjee and TMC.
राष्ट्रीय

Iran-US Peace Talk को लेकर BRICS की मीटिंग में आया अजीत डोभाल का बयान, बोले – उम्मीद है यह कारगर साबित होगा

Ajit Doval
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.