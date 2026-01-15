भारत का ऐसा शहर जहां विदेशी मुद्रा तो चलती, लेकिन रुपया नहीं

भारत में आपको व्यापार करना है तो कहीं भी जाएं रूपया ही चलेगा। लेकिन देश में एक ऐसा भी शहर है जहां रुपया नहीं बल्कि 15 तरह की विदेशी मुद्राएं चलती हैं। अगर आपको कोई व्यापारिक लेनदेन करना है तो विदेशी मुद्रा में करना होगा। ऐसा शहर है गुजरात का गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित है। दुबई, सिंगापुर जैसे यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस देने वाले शहरों की तरह ही यह भी एक बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित हो रहा है। 38 बैंकों सहित 1034 इकाइयों वाले इस शहर की बैकिंग संपदा 100.14 बिलियन डॉलर से ज्यादा है।