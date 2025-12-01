रिवॉल्वर की नोक पर महिला का बनाया अश्लील वीडियो, फार्मा कंपनी के MD समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज

पीड़िता महालक्ष्मी इलाके में फोटो फ्रेम और गिफ्टिंग का बिजनेस चलाती हैं। उनके अनुसार 17 जनवरी 2023 को मनीष होनावर नाम के व्यक्ति का फोन आया था और अगले दिन 18 जनवरी 2023 को सुबह 11:30 से 1 बजे के बीच उन्हें डॉ. ई. मोजेस रोड स्थित एक कंपनी के ऑफिस के दूसरे माले पर बुलाया गया। वहाँ जॉय पोस्टेल ने अपने केबिन में पहले उनका बुर्का उतरवाया, फिर रिवॉल्वर सिर पर रखकर जबरदस्ती सारे कपड़े उतरवाए और अश्लील फोटो तथा वीडियो बनाए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे झूठे बयान दिलवाने की कोशिश की गई और फर्जी केस में फंसा कर जेल भेजने की धमकी भी दी गई।