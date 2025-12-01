रिवॉल्वर की नोक पर महिला का बनाया अश्लील वीडियो, फार्मा कंपनी के MD समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज

महिला का बनाया अश्लील वीडियो (AI/Graphic)
मुंबई के महालक्ष्मी स्थित प्रतिष्ठित दवा कंपनी फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक सदस्य जॉय जॉन पास्कल पोस्टेल समेत छह लोगों के खिलाफ 51 वर्षीय महिला उद्यमी ने बेहद गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि कंपनी के ऑफिस में उन्हें रिवॉल्वर सिर पर रख कर नग्न किया गया, बेरहमी से पीटा गया और निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस मामले ने मुंबई के फार्मा और बिजनेस सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है।
पीड़िता महालक्ष्मी इलाके में फोटो फ्रेम और गिफ्टिंग का बिजनेस चलाती हैं। उनके अनुसार 17 जनवरी 2023 को मनीष होनावर नाम के व्यक्ति का फोन आया था और अगले दिन 18 जनवरी 2023 को सुबह 11:30 से 1 बजे के बीच उन्हें डॉ. ई. मोजेस रोड स्थित एक कंपनी के ऑफिस के दूसरे माले पर बुलाया गया। वहाँ जॉय पोस्टेल ने अपने केबिन में पहले उनका बुर्का उतरवाया, फिर रिवॉल्वर सिर पर रखकर जबरदस्ती सारे कपड़े उतरवाए और अश्लील फोटो तथा वीडियो बनाए। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे झूठे बयान दिलवाने की कोशिश की गई और फर्जी केस में फंसा कर जेल भेजने की धमकी भी दी गई।
मुंबई के एक प्रमुख कॉर्पोरेट घराने से जुड़े बड़े यौन उत्पीड़न मामले में 22 नवंबर 2025 को निचली परेल स्थित एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जॉय पोस्टेल सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। महिला ने सबसे पहले पायदुनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में केस ट्रांसफर कर दिया गया। FIR में IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354B (महिला को नग्न करने के इरादे से हमला), 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना), आर्म्स एक्ट और IT एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं, जांच आगे बढ़ने पर और धाराएं जोड़े जाने की संभावना है।
आरोपी जॉय पोस्टेल और अन्य पांच लोग सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और बदले की भावना से प्रेरित साजिश बता रहे हैं तथा दावा कर रहे हैं कि महिला उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया जा चुका है, मेडिकल परीक्षण पूरा हो चुका है, संभावित वीडियो व डिजिटल सबूतों की तलाश की जा रही है, ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों व गवाहों से पूछताछ चल रही है तथा फोरेंसिक व डिजिटल जांच भी जारी है।
