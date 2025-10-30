मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

मोकामा हत्याकांड पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं। अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बाते करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज ASI की सिवान में गला रेतकर हत्या हो गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, ये क्या है? प्रधानमंत्री को ये चीजे देखनी चाहिए। किन लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने को कौन सा राज कहा जाएगा?