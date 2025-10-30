Patrika LogoSwitch to English

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Bihar Assembly Election 2025: दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगाया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 30, 2025

JDU प्रत्याशी अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या मामले में दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

बिहार के विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के पहले चरण के लिए मतदान में अब कुछ दिन का ही समय शेष रह गया है। इसी बीच प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान खून-खराबा के भी मामला सामने आया है। गुरुवार को मोकामा में जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद के परिजनों ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि अब इस पर JDU प्रत्याशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। 

क्या बोले अनंत सिंह

दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगाया है। उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया है। 

गाड़ियों पर किया हमला

मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने राजद प्रत्याशी के पति पर साजिश के तहत हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूरजभान ने यह पूरा खेल खेला है, जिससे वोट इधर-उधर हो सके। JDU उम्मीदवार ने कहा कि हम टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। रास्ते में देखा कि और भी गाड़ी खड़ी है, तो हमे लगा कि वे लोग भी वोट मांग रहे है। 

मुर्दाबाद के लगाए नारे

उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियों को देखकर वे मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। इसके बाद भी हमारी 30 गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ गाड़ियां पीछे रह गई। उन पर उन्होंने हमला कर दिया। 

दुलारचंद को लेकर कही ये बात

मामले को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि उन पर दुलारचंद यादव ने ही सबसे पहले हाथ उठाया था। हालांकि बवाल के समय वे काफी आगे बढ़ गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी करीब 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि गुरुवार को टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग होने की घटना सामने आई। इसमें जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत हो गई। आरोप है कि दुलारचंद को पहले गोली मारी गई इसके बाद गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। इसके बाद परिजनों और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया।

तेजस्वी यादव ने भी दी प्रतिक्रिया

मोकामा हत्याकांड पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे हैं। अभी आचार संहिता है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बाते करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज ASI की सिवान में गला रेतकर हत्या हो गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, ये क्या है? प्रधानमंत्री को ये चीजे देखनी चाहिए। किन लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने को कौन सा राज कहा जाएगा?

Updated on:

30 Oct 2025 08:35 pm

Published on:

30 Oct 2025 08:32 pm

Hindi News / National News / मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

